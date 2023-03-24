الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في ثاني أيام شهر رمضان 2023

أذان المغرب
أذان المغرب

يبحث كثيرون عن موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، فهم يفرحوا لهذا الموعد تطبيقًا للسنة النبوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن «للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه»، لذا يشعر المسلم بالفرحة والسعادة عن سماع آذان المغرب، وبعدها يقوم بالإفطار ودعاء الله سبحانه وتعالى، فهناك دعوة للصائم لا ترد.

 عدد ساعات الصوم في ثاني أيام شهر رمضان 2023

وحسب الإمساكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية فإن مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، الإمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30. 

 عدد أيام شهر رمضان 2023

يذكر أنه وفقًا  لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

 

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أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة. 

دعاء الإفطار 

تساءل البعض عن دعاء الإفطار في رمضان، والذي يجب قوله مع سماع أذان المغرب وقبل بدء تناول الإفطار، وينشر "اليوم السابع" دعاء الإفطار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

ذهب الظمأ أي: انتهى الشعور بالعطش.. وابتلت العروق أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش.. وثبت الأجر أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه.

 دعاء الإفطار من السنة النبوية

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: “اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ”.

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رمضان ثاني أيام شهر رمضان 2023 عدد ساعات الصوم شهر رمضان دعاء الأفطار

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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