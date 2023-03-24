موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثانى أيام رمضان

يقدم موقع «الدستور» لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الأذان، ومنها موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان لمن يبحثون عن الموعد.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان

نقدم لكم في هذا التقرير موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان، وإمساكية الشهر الكريم الذي بدأت أولى نفحاته اليوم الخميس بأول إفطار وثاني تراويحه.

يكون موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 لثاني يوم رمضان في تمام الساعة 4:29.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان في تمام الساعة 6:08.

إمساكية اليوم الجمعة



أذان الفجر 4:29

موعد الشروق 5:54.

أذان الظهر 12:01.

أذان العصر 3:30.

أذان المغرب 6:08

أذان العشاء 7:26.

إمساكية الأسبوع في شهر رمضان

السبت 3 رمضان 25 مارس

أذان الفجر 4:26.

موعد الشروق 5:53.

أذان الظهر 12:01.

أذان العصر 3:30.

أذان المغرب 6:09.

أذان العشاء 7:27.

الأحد 4 رمضان 26 مارس

أذان الفجر 4:25.

موعد الشروق 5:52.

أذان الظهر 12:01.

أذان العصر 3:30.

أذان المغرب 6:10.

أذان العشاء 7:28.

الإثنين 5 رمضان 27 مارس

أذان الفجر 4:23.

موعد الشروق 5:51.

أذان الظهر 12:00.

أذان العصر 3:30.

أذان المغرب 6:10.

أذان العشاء 7:28.

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس

أذان الفجر 4:22

موعد الشروق.5:50.

أذان الظهر 12:00.

أذان العصر 3:30.

أذان المغرب 6:11.

أذان العشاء 7:29.

الأربعاء 7 رمضان 29 مارس

أذان الفجر 4:21.

موعد الشروق 5:48.

أذان الظهر 12:00.

أذان العصر 3:30.

أذان المغرب 6:12.

أذان العشاء 7:30.

الخميس 8 رمضان 30 مارس

أذان الفجر 4:19.

موعد الشروق 5:47.

أذان الظهر 11:59.

أذان العصر 3:30.

أذان المغرب 6:12.

أذان العشاء 7:31.

الجمعة 9 رمضان 31 مارس

أذان الفجر 4:18.

موعد الشروق 5:46.

أذان الظهر 11:59.

أذان العصر 3:30.

أذان المغرب 6:13.

أذان العشاء 7:31.