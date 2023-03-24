موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثانى أيام رمضان
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موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان
نقدم لكم في هذا التقرير موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان، وإمساكية الشهر الكريم الذي بدأت أولى نفحاته اليوم الخميس بأول إفطار وثاني تراويحه.
يكون موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 لثاني يوم رمضان في تمام الساعة 4:29.
موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان في تمام الساعة 6:08.
إمساكية اليوم الجمعة
أذان الفجر 4:29
موعد الشروق 5:54.
أذان الظهر 12:01.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:08
أذان العشاء 7:26.
إمساكية الأسبوع في شهر رمضان
السبت 3 رمضان 25 مارس
أذان الفجر 4:26.
موعد الشروق 5:53.
أذان الظهر 12:01.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:09.
أذان العشاء 7:27.
الأحد 4 رمضان 26 مارس
أذان الفجر 4:25.
موعد الشروق 5:52.
أذان الظهر 12:01.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:10.
أذان العشاء 7:28.
الإثنين 5 رمضان 27 مارس
أذان الفجر 4:23.
موعد الشروق 5:51.
أذان الظهر 12:00.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:10.
أذان العشاء 7:28.
الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس
أذان الفجر 4:22
موعد الشروق.5:50.
أذان الظهر 12:00.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:11.
أذان العشاء 7:29.
الأربعاء 7 رمضان 29 مارس
أذان الفجر 4:21.
موعد الشروق 5:48.
أذان الظهر 12:00.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:12.
أذان العشاء 7:30.
الخميس 8 رمضان 30 مارس
أذان الفجر 4:19.
موعد الشروق 5:47.
أذان الظهر 11:59.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:12.
أذان العشاء 7:31.
الجمعة 9 رمضان 31 مارس
أذان الفجر 4:18.
موعد الشروق 5:46.
أذان الظهر 11:59.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:13.
أذان العشاء 7:31.