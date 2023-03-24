الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثانى أيام رمضان

أذان الفجر
أذان الفجر

يقدم موقع «الدستور» لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الأذان، ومنها موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان لمن يبحثون عن الموعد.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان

نقدم لكم في هذا التقرير موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان، وإمساكية الشهر الكريم الذي بدأت أولى نفحاته اليوم الخميس بأول إفطار وثاني تراويحه.

يكون موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 لثاني يوم رمضان في تمام الساعة  4:29.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني يوم رمضان في تمام الساعة 6:08.

إمساكية اليوم الجمعة 


أذان الفجر 4:29
موعد الشروق 5:54.
أذان الظهر 12:01.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:08
أذان العشاء 7:26.

إمساكية الأسبوع في شهر رمضان

 

السبت 3 رمضان  25 مارس
أذان الفجر 4:26.
موعد الشروق 5:53.
أذان الظهر 12:01.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:09.
أذان العشاء 7:27.

الأحد 4 رمضان  26 مارس
أذان الفجر 4:25.
موعد الشروق 5:52.
أذان الظهر 12:01.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:10.
أذان العشاء 7:28.

الإثنين 5 رمضان  27 مارس 
أذان الفجر 4:23.
موعد الشروق 5:51.
أذان الظهر 12:00.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:10.
أذان العشاء 7:28.

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس 
أذان الفجر 4:22
موعد الشروق.5:50.
أذان الظهر 12:00.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:11.
أذان العشاء 7:29.

إمساكية رمضان 2023 pdf| وأبرز الأدعية المستجابة في شهر الصيام

الأربعاء 7 رمضان 29 مارس 
أذان الفجر 4:21.
موعد الشروق 5:48.
أذان الظهر 12:00.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:12.
أذان العشاء 7:30.

الخميس 8 رمضان  30 مارس 
أذان الفجر 4:19.
موعد الشروق 5:47.
أذان الظهر 11:59.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:12.
أذان العشاء 7:31.

الجمعة 9 رمضان 31 مارس 
أذان الفجر 4:18.
موعد الشروق 5:46.
أذان الظهر 11:59.
أذان العصر 3:30.
أذان المغرب 6:13.
أذان العشاء 7:31.

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