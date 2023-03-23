الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد آذان الفجر فى أيام رمضان 2023

الفجر
الفجر

يبدأ صيام المسلمون مع آذان الفجر طوال شهر رمضان، وتمتد ساعات الصيام إلى 15 ساعة من آذان الفجر وحتى آذان المغرب، وتعرض «الدستور» لقرائها موعد آذان الفجر في اليوم الأول من رمضان وباقي أيامه. 

موعد آذان الفجر في رمضان 

آذان الفجر يوم الخميس 1 رمضان  الموافق 23 مارس 2023  04:39 ص.

اذان الفجر يوم الجمعة     2 رمضان  الموافق 24 مارس 2023  04:38 ص.          

السبت 3 رمضان  الموافق 25 مارس 2023  04:37 ص.          

الأحد 4 رمضان  الموافق 26 مارس 2023  04:36 ص.          

الإثنين 5 رمضان  الموافق 27 مارس 2023  04:34 ص.

الثلاثاء 6 رمضان  الموافق 28 مارس 2023  04:33 ص.          

الأربعاء 7 رمضان  الموافق 29 مارس 2023  04:32 ص.          

الخميس 8 رمضان  الموافق 30 مارس 2023  04:29 ص.          

الجمعة 9  رمضان الموافق 31 مارس 2023  04:28 ص.         

رمضان 2023.. مدة صلاة التراويح وعدد الركعات

صرف منحة شهر رمضان للعاملين بقطاع الأعمال والمحاريث

  

السبت 10 رمضان  الموافق 01 أبريل 2023: 04:26 ص.          

الأحد 11 رمضان  الموافق02 أبريل 04:25 ص.          

الإثنين 12 رمضان  الموافق 03 أبريل 2023  04:24 ص.          

الثلاثاء 13 رمضان الموافق 04 أبريل 2023  04:22 ص.          

الأربعاء   14 رمضان  الموافق 05 أبريل 2023  04:21 ص.

الخميس  15 رمضان  الموافق 06 أبريل 2023   04:19 ص.

آذان الفجر في القاهرة 

آذان الفجر يوم الجمعة  16 رمضان  الموافق 07 أبريل 2023  04:18 ص.          

السبت 17 رمضان  الموافق 08 أبريل 2023  04:17 ص.          

آذان الفجر يوم الأحد 18 رمضان  الموافق 09 أبريل 2023  04:15 ص.

الإثنين 19 رمضان  الموافق 10 أبريل 2023  04:14 ص.          

الثلاثاء 20 رمضان  الموافق 11 أبريل 2023  04:13 ص.          

الأربعاء  21 رمضان الموافق 12 أبريل، 2023    04:11 ص.        

الخميس  22 رمضان  الموافق 13 أبريل 2023     04:10 ص.          

الجمعة  23 رمضان  الموافق 14 أبريل 2023  04:09 ص.      

السبت  24 رمضان  الموافق 15 أبريل 2023   04:07 ص.          

الأحد 25 رمضان  الموافق 16 أبريل 2023  04:06 ص.        

الإثنين 26 رمضان  الموافق 17 أبريل، 2023    04:05 ص.          

الثلاثاء  27 رمضان  الموافق 18 أبريل 2023  04:03 ص .

الأربعاء  28 رمضان  الموافق 19 أبريل 2023  04:02 ص.

الخميس 29 رمضان  الموافق 20 أبريل 2023  04:01 ص.

الجمعة    30 رمضان  الموافق 21 أبريل 2023  04:00 ص.

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تردد قناة dmc drama ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

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