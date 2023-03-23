موعد آذان الفجر فى أيام رمضان 2023

يبدأ صيام المسلمون مع آذان الفجر طوال شهر رمضان، وتمتد ساعات الصيام إلى 15 ساعة من آذان الفجر وحتى آذان المغرب، وتعرض «الدستور» لقرائها موعد آذان الفجر في اليوم الأول من رمضان وباقي أيامه.

موعد آذان الفجر في رمضان

آذان الفجر يوم الخميس 1 رمضان الموافق 23 مارس 2023 04:39 ص.

اذان الفجر يوم الجمعة 2 رمضان الموافق 24 مارس 2023 04:38 ص.

السبت 3 رمضان الموافق 25 مارس 2023 04:37 ص.

الأحد 4 رمضان الموافق 26 مارس 2023 04:36 ص.

الإثنين 5 رمضان الموافق 27 مارس 2023 04:34 ص.

الثلاثاء 6 رمضان الموافق 28 مارس 2023 04:33 ص.

الأربعاء 7 رمضان الموافق 29 مارس 2023 04:32 ص.

الخميس 8 رمضان الموافق 30 مارس 2023 04:29 ص.

الجمعة 9 رمضان الموافق 31 مارس 2023 04:28 ص.

السبت 10 رمضان الموافق 01 أبريل 2023: 04:26 ص.

الأحد 11 رمضان الموافق02 أبريل 04:25 ص.

الإثنين 12 رمضان الموافق 03 أبريل 2023 04:24 ص.

الثلاثاء 13 رمضان الموافق 04 أبريل 2023 04:22 ص.

الأربعاء 14 رمضان الموافق 05 أبريل 2023 04:21 ص.

الخميس 15 رمضان الموافق 06 أبريل 2023 04:19 ص.

آذان الفجر في القاهرة

آذان الفجر يوم الجمعة 16 رمضان الموافق 07 أبريل 2023 04:18 ص.

السبت 17 رمضان الموافق 08 أبريل 2023 04:17 ص.

آذان الفجر يوم الأحد 18 رمضان الموافق 09 أبريل 2023 04:15 ص.

الإثنين 19 رمضان الموافق 10 أبريل 2023 04:14 ص.

الثلاثاء 20 رمضان الموافق 11 أبريل 2023 04:13 ص.

الأربعاء 21 رمضان الموافق 12 أبريل، 2023 04:11 ص.

الخميس 22 رمضان الموافق 13 أبريل 2023 04:10 ص.

الجمعة 23 رمضان الموافق 14 أبريل 2023 04:09 ص.

السبت 24 رمضان الموافق 15 أبريل 2023 04:07 ص.

الأحد 25 رمضان الموافق 16 أبريل 2023 04:06 ص.

الإثنين 26 رمضان الموافق 17 أبريل، 2023 04:05 ص.

الثلاثاء 27 رمضان الموافق 18 أبريل 2023 04:03 ص .

الأربعاء 28 رمضان الموافق 19 أبريل 2023 04:02 ص.

الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل 2023 04:01 ص.

الجمعة 30 رمضان الموافق 21 أبريل 2023 04:00 ص.