الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444.. وأبرز الأدعية الرمضانية

آذان المغرب
آذان المغرب

يتسأل الملايين من المسلمين عن موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444 عبر المنصات الإلكترونية وذلك لمعرفة توقيت الإفطار خلال الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام وإمساكية رمضان التي أعدها خبراء الهيئة العامة للمساحة المصرية لتحديد توقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة محافظات الجمهورية.


موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444

يترقب الملايين مواعيد الإفطار في كافة محافظات الجمهورية والتي تختلف باختلاف موقع المحافظة الجغرافي ووجود خطوط الطول حيث يؤذن لصلاة المغرب في محافظة القاهرة في ثان أيام شهر رمضان المبارك 1444/2023 تمام الساعة 6:09 مساءا فيما يؤذن في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:13 مساءا وفي محافظة أسيوط الساعة 6:08 مساءا وفي محافظة سوهاج الساعة 6:06 مساءا.


ويرفع أذان المغرب في محافظة بني سويف في تمام الساعة 6:09 مساءا بينما يرفع الأذان في المنيا الساعة 6:10 مساءا ويرفع الأذان في محافظة قنا الساعة 6:02 مساءا وفي محافظة أسوان الساعة 6:01 مساءا بينما يؤذي لصلاة المغرب في محافظة مرسى مطروح في تمام الساعة 6:24 مساءا

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إمساكية شهر رمضان المبارك وعدد ساعات الصيام 2023/1444

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن إمساكية رمضان 1444 وعدد ساعات الصيام في كافة أيام الشهر الكريم حيث جاء اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر رمضان 1444 و 24 مارس 2023 في محافظة القاهرة كما يلي:-


موعد آذان الفجر الساعة 4:27 فجرا وصلاة المغرب الساعة 6:09 مساءا بينما يبدأ السحور الساعة 2:07 حيث الإمساك الساعة 4:07 مساءا وبذلك تكون عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و  2 دقيقة.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس وأكدت أن يوم الأربعاء 22 مارس هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس الموافق 22 مارس الجاري في جمهورية مصر العربية.

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أدعية شهر رمضان المبارك 1444


موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444 وأبرز الأدعية المأثورة خلال شهر رمضان من أكثر الأمور التي تشغل بال المسلمين حاليا حيث يمكن الاستعانة بأبرز الأدعية الوردة للشهر الكريم وهي كما يلي: -

"اللهم لا تجعلني ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. اللهم اجعلني من المغفور لهم خلال شهرك الكريم.. اللهم اجعلني من المعتوقين من النار خلال أيام شهر رمضان".

 

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وائل لطفي

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