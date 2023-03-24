الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الدستور» فى مسجد «السيد البدوى» بأول جمعة من رمضان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

فى أول جمعة من شهر رمضان المعظم، تجول “الدستور” داخل مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ورصد توافد المصلين على المسجد والساحة الخارجية.

وأكد عبدالفضيل عبدالغنى أنه من رواد المسجد منذ أكثر من 40 عاما وخاصة في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يحرص على أداء جميع الصلوات داخل المسجد خلال شهر رمضان، لأن التراويح يكون لها شكل آخر داخل المسجد.

وأكدت الحاجة إحسان أبواليزيد أنها تحرص على إطعام الفقراء والمساكين من مريدي السيد البدوي، خلال شهر رمضان كل عام، مشيرة إلى أنها تجد متعة كبيرة في إطعام مريدي البدوي، لأن معظمهم متعلق قلبه بأولياء الله الصالحين.

وتناول خطيب المسجد  فوائد الصبر والصوم فى شهر رمضان المعظم.

واستعد مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى الاحتفال بقدوم شهر رمضان المعظم، أفضل أشهر السنة، وخاصة أن المسجد البدوي من أهم وأكبر المساجد بمنطقة وسط الدلتا ويأتيه المريدون من كل صوب وحدب لزيارة الضريح.

٢٠٢٣٠٣٢٤_١٢٣٩٣٣
٢٠٢٣٠٣٢٤_١٢٣٩٣٣
٢٠٢٣٠٣٢٤_١٢١٦١٨
٢٠٢٣٠٣٢٤_١٢١٦١٨
٢٠٢٣٠٣٢٤_١٢١٣٣٠
٢٠٢٣٠٣٢٤_١٢١٣٣٠
الدستور داخل مسجد السيد البدوي اول جمعة بشهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

مواعيد القطارات بخط القاهرة - أسيوط والعكس في رمضان 2023

«الدستور» فى مسجد «السيد البدوى» بأول جمعة من رمضان

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى يعتمدان الجمعة رسميًا اتفاق ما بعد «بريكست»

4 مصابين إثر حريق «كافيه» فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية