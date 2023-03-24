«الدستور» فى مسجد «السيد البدوى» بأول جمعة من رمضان

فى أول جمعة من شهر رمضان المعظم، تجول “الدستور” داخل مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ورصد توافد المصلين على المسجد والساحة الخارجية.

وأكد عبدالفضيل عبدالغنى أنه من رواد المسجد منذ أكثر من 40 عاما وخاصة في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يحرص على أداء جميع الصلوات داخل المسجد خلال شهر رمضان، لأن التراويح يكون لها شكل آخر داخل المسجد.

وأكدت الحاجة إحسان أبواليزيد أنها تحرص على إطعام الفقراء والمساكين من مريدي السيد البدوي، خلال شهر رمضان كل عام، مشيرة إلى أنها تجد متعة كبيرة في إطعام مريدي البدوي، لأن معظمهم متعلق قلبه بأولياء الله الصالحين.

وتناول خطيب المسجد فوائد الصبر والصوم فى شهر رمضان المعظم.

واستعد مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى الاحتفال بقدوم شهر رمضان المعظم، أفضل أشهر السنة، وخاصة أن المسجد البدوي من أهم وأكبر المساجد بمنطقة وسط الدلتا ويأتيه المريدون من كل صوب وحدب لزيارة الضريح.

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