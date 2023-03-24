الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

قناة أون دراما
قناة أون دراما

تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من عشاق الدراما الرمضانية.

وفي ثاني أيام رمضان 2023 ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة “جوجل” من قبل متابعين قناة أون دراما لمعرفة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 لمشاهدتها بالتفاصيل.

وخصوصاً بعد إعلان قناة أون دراما عن تقديمها قائمة بأروع وألمع الفنانين لعرض مسلسل الكبير أوى 7، والكتيبة 101، ومسلسل جميلة وغيرها من البرامج والمسلسلات، لذلك نعرض لكم تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023.

تردد قناة أون دراما الجديد ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

 

تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

  • القمر الصناعي: نايل سات.
     
  • التردد: 11861.
     
  • الاستقطاب: رأسي.
     
  • معامل الترميز: 27500.
     
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم بث قناة “أون دراما” من خلال قمر النايل سات مجانًا دون حاجة إلى دفع رسوم اشتراك كما أن إشارتها تتميز بأنها قوية ولا تتعرض إلى التقطع أو التشويش.

تردد قناة أون دراما «ON Drama» على القمر الصناعى نايل سات

مسلسلات رمضان على قناة أون دراما 2023

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة أون دراما

1- مسلسل الكبير أوى 7 : يخوض الفنان أحمد مكي السابق الرمضاني هذا الموسم من خلال استكمال مغامراته في المزريطة من خلال شخصية الكبير وجوني وحزلقوم في أحداث الجزء السابع، ويعرض الساعة 6:15 مساءً والإعادة 12:30 صباحاً.

2 - مسلسل الكتيبة 101 : تتناول قصة المسلسل بطولات القوات المسلحة وجهاز الشرطة في التضحية من أجل الوطن ويعرض الساعة 8:45 مساءً والإعادة الساعة 3:00.

3- مسلسل ضرب نار: يتشارك الثاني أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز الموسم الرمضاني المقبل من خلال قصة حب تجمع بين أحد أبناء الصعيد وبنت من شبرا، ويعرض الساعة 10:00 مساءً، والإعادة 1:45 صباحاً.

4 - مسلسل سره الباتع : يضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن حيث تدور الأحداث في زمنين أحدهما أيام الحملة الفرنسية على مصر والثانية خلال العصر الحالي، ويعرض الساعة 7:30 مساءً والإعادة الساعة 6:15 صباحاً.

5 - مسلسل جميلة : تجسد الفنانة ريهام حجاج شخصية فتاة تتخرج من كلية الحقوق وتعمل وكيل نيابة في محاولة منها لنصرة الحق وتوجه عدة صراعات خلال الأحداث ويعرض الساعة 11:15 مساءً والإعادة 5:00 صباحاً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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