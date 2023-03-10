تردد قناة أون دراما «ON Drama» على القمر الصناعى نايل سات

يبحث الكثيرون من متابعي شاشة قناة أون دراما «ON Drama» عن التردد الخاص بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، مرورًا بموقع البحث «جوجل»، خاصًة مع قدوم شهر رمضان الكريم وعرض الكثير من المسلسلات الجديدة، والحصرية، والتي ستعرض عبر شاشة قناة أون دراما «ON Drama».

طريقة ضبط التردد وتنزيل القناة على جهاز الريسيفر

اختر خيارات أو Options. قم باختيار تثبيت أو Installation. اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation. الآن اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu. قم بكتابة التردد الجديد. اضغط بحث ثم بعد تنزيل القناة اضغط تثبيت ok. انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

تحديث وضبط تردد قناة اون دراما الجديد EGYBEST

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم بث قناة “أون دراما” من خلال قمر النايل سات مجانًا دون حاجة إلى دفع رسوم اشتراك كما أن إشارتها تتميز بأنها قوية ولا تتعرض إلى التقطع أو التشويش.

مسلسلات تعرض عبر قناة “أون دراما” رمضان 2023

وأعلنت قناة “أون دراما” منذ أيام عن الأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشتها خلال شهر رمضان، وتعرض في هذا الموسم عدة أعمال متنوعة وهي:

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ويشارك في مسلسل "الكبير أوي 7" بجانب أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل ضرب نار

يشارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" بجانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر ومنهم: ماجد المصري، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل علاقة مشروعة

يشارك في البطولة بجانب النجم ياسر جلال ومي عمر، كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل بمصر مثل: داليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، مسلسل "علاقة مشروعة" من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

مسلسل سره الباتع

يضم مسلسل "سره الباتع" أكثر من 70 نجما، أبرزهم حسين فهمي، شمس الكويتية، حنان مطاوع، أحمد فهمي، السوري نضال نجم، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، ووضع الموسيقار راجح داوود الموسيقى التصويرية للعمل.