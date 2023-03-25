السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد صينى يستكشف فرص الاستثمار بمدينة السويس الجديدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة- المشرف على خليج السويس، وفدًا من المستثمرين الصينيين، للتعرف على مدينة السويس الجديدة والاطلاع على فرص الاستثمار بها، بحضور المهندس أحمد عبدالجابر، نائب رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولي الجهاز.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف، إن الوفد ضم مسئولين من شركتي "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية، وشركة شين شينج، مؤكدة حرص جهاز مدينة السويس الجديدة على تشجيع الاستثمارات المتنوعة لتنمية المدينة، لتكون مركز جذب استثماريًا يوفر مزيدًا من فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد. 

وفي سياق متصل، قامت المهندسة أسماء مخلوف، بمتابعة ميدانية لأعمال إحلال وتجديد خط المياه الناقل قطر 900مم بطول 2400م والمغذي للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة. 

وأضافت مخلوف، أن خط المياه الناقل قطر 900 مم هو شريان الحياة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة على استمرار العمل بجدية لإنهاء القطاع المراد تجديده لتقديم خدمة متميزة للمستثمرين، ومنها ضخ المياه بانتظام وضغوط مناسبة تتماشي مع توسعات الاستثمار.

اسماء مخلوف أعمال إحلال وتجديد السويس الجديدة المرافق والمجتمعات العمرانية المنطقة الاقتصادية تشجيع الاستثمار جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة

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