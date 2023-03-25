الأرصاد تحذر: أمطار جديدة وثلوج فى هذه المناطق اليوم

واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تحذيرها من الأجواء الممطرة التي تعيشها البلاد منذ أمس الجمعة، مؤكدة أن فرص الأمطار مازالت قائمة، مع توقعات بسقوط ثلوج في بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها على "فيسبوك": السحب الرعدية تؤثر بقوة على مناطق من شمال الصعيد (بنى سويف- الفيوم) ومناطق من جنوب القاهرة الكبرى (الجيزة)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، ويصاحبها سقوط لحبات البرد (الثلوج) أحيانًا.

وتابع بيان الأرصاد: تستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.