السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بنحبك يا مربوحة».. هاشتاج جديد يتصدر الترند حبًا فى رحمة أحمد

رحمة أحمد
رحمة أحمد

تصدر هاشتاج جديد باسم "بنحبك يا مربوحة" محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع التغريدات المصغر تويتر، وهي الشخصية التي تلعبها الفنانة رحمة أحمد ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء السابع.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع الهاشتاج، وكتب الكثير من مستخدمي السوشيال العديد من المنشورات التي تدعم ظهور الفنانة رحمة أحمد بشخصية مربوحة ضمن أحداث العمل.

وكتب أحمد يونس، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "بنحب يا مربوحة"، وعلق محمد نبيل من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "ممثلة جميلة أوي، وشاطرة اوي"، وكتب رامي يحيي من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "مشكلة بنت اللعيبة".

 

أحداث «الكبير أوى 7»

تدور حداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.


ويرتب “الكبير” لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

أحداث مسلسل الكبير اوى التواصل الإجتماعى فيسبوك الجزء السابع الفنانة رحمة أحمد الكبير اوى الجزء السابع الكبير أوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

3 رمضان.. موعد أذان الفجر وميعاد الإمساك اليوم السبت 25 مارس 2023

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

مقتل شاب طعناً بسكين على يد آخر فى القليوبية

ثالث يوم رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم السبت 25 مارس 2023

إفطار الحليم وشوارع مزدحم.. كيف تحتفل الهند بقدوم شهر رمضان المبارك؟

«قبطى»: رسالة الإمام الشافعى مسلسل عظيم وأحداثه ساخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس