«بنحبك يا مربوحة».. هاشتاج جديد يتصدر الترند حبًا فى رحمة أحمد

تصدر هاشتاج جديد باسم "بنحبك يا مربوحة" محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع التغريدات المصغر تويتر، وهي الشخصية التي تلعبها الفنانة رحمة أحمد ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء السابع.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع الهاشتاج، وكتب الكثير من مستخدمي السوشيال العديد من المنشورات التي تدعم ظهور الفنانة رحمة أحمد بشخصية مربوحة ضمن أحداث العمل.

وكتب أحمد يونس، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "بنحب يا مربوحة"، وعلق محمد نبيل من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "ممثلة جميلة أوي، وشاطرة اوي"، وكتب رامي يحيي من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "مشكلة بنت اللعيبة".

أحداث «الكبير أوى 7»

تدور حداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.



ويرتب “الكبير” لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.