إحباط تهريب «ساعات رولكس» فى مطار القاهرة

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، من إحباط محاولة راكب تهريب ٦ ساعات غالية الثمن، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته قطع حشيش وأقراص مخدرة.



الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو استوقف محمد رمضان مكاوي، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.



وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية صغيرة الحجم داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا أسفر عن وجود خمس ساعات ماركة رولكس وساعة ماركة أوميجا.



والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، حيث استوقف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا ضُبطتا قطعتان من جوهر الحشيش المخدر وسيجارة بها نفس المخدر و١٠ أقراص لعقار مدرج بجداول المخدرات.