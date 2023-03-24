«الكتيبة 101» الحلقة الثانية..على خطى فيلم «الممر» من هو الفنان عمر زهران؟

ظهر ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “الكتيبة 101” الممثل والمخرج عمر زهران والذي جسد دور قائد الكتيبة.

يُذكر أن الممثل عمر زهران سبق وأن قام بدور في أعمال تعكس بطولة القوات المصرية، وبين أبرز هذه الأدوار دوره في فيلم الممر.

والذي جسد فيه كذلك قائد المجموعة المسؤولة عن إحدى الكتائب المسؤولة عن تنفيذ المهمة التي يدور حولها الفيلم، وخلال الفيلم هو المسؤول عن تكليف تِلك المجموعة بالمهمة من خلال القائد الخاص بهم والذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز، ويكتفي زهران بقيادة العملية من مركز العمليات.

وعمر زهران هو مخرج وإعلامي وممثل مصري وهو من مواليد 19 أكتوبر 1963، وقد بدأ حياته المهنية كمخرج في شبكة راديو وتلفزيون العرب “ART” وذلك من خلال برامج “أوراق سينمائية”، “سهرايا”، و”ساعة صفا” ثم مع الإعلامية “منى الشاذلي” في برنامجها (لا تذهب هذا المساء)، كما عمل كرئيساً لقناة “نايل سينما”، وظهر عمر زهران كضيف شرف في فيلم “الريس عمر حرب” 2008، بعدها شارك في عدة أعمال فنية.

أما مسلسل “الكتيبة 101” فيعرض بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركز للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

وقد بدأت أحداث الحلقة الثانية اليوم الجمعة من المسلسل بعرض ملحمة القوات المصرية في مواجهتهم الهجوم الذي تعرضوا له في كمين كرم القواديس على يد العناصر الإرهابية.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.