الأرصاد: استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة الرعدية على أنحاء البلاد غدًا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من اليوم وحتى غد.

التقلبات الجوية

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البلاد تأثرت بمنخفض السودان الموسمي مما أدى إلى تكون السحب وسقوط الأمطار، وكانت معظم هذه الأمطار مابين غزيرة ومتوسطة على معظم المحافظات، وكانت هذه الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد.

وأضافت أن هذه الأمطار بدأت منذ الصباح الباكر على محافظة مطروح وامتدت تدريجياً لتشمل الأسكندرية ومحافظات الوجه البحري وأيضاً القاهرة والجيزة والقليوبية وصولاً إلى محافظة الفيوم ومحافظات مدن القناة.

وتابعت:" من المتوقع استمرار هذه الأمطار خلال الساعات القادمة مصحوبة بالبرق والرعد".

سيول شمال وجنوب سيناء

واشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون أمطار السبت متوسطة وغزيرة على معظم المحافظات مثل "القاهرة الجيزة، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، مدن القناة، الفيوم بني سويف، أما محافظات جنوب وشمال سيناء فمن المتوقع أن تصل شدة الأمطار بها إلى حد السيول.