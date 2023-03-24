الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد: استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة الرعدية على أنحاء البلاد غدًا

التقلبات الجوية
التقلبات الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من اليوم وحتى غد. 

التقلبات الجوية

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البلاد تأثرت بمنخفض السودان الموسمي مما أدى إلى تكون السحب وسقوط الأمطار، وكانت معظم هذه الأمطار مابين غزيرة ومتوسطة على معظم المحافظات، وكانت هذه الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد. 

وأضافت أن هذه الأمطار بدأت منذ الصباح الباكر على محافظة مطروح وامتدت تدريجياً لتشمل الأسكندرية ومحافظات الوجه البحري وأيضاً القاهرة والجيزة والقليوبية وصولاً إلى محافظة الفيوم ومحافظات مدن القناة. 

وتابعت:" من المتوقع استمرار هذه الأمطار خلال الساعات القادمة مصحوبة بالبرق والرعد".

سيول شمال وجنوب سيناء  

واشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون أمطار السبت متوسطة وغزيرة على معظم المحافظات مثل "القاهرة الجيزة، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، مدن القناة، الفيوم بني سويف، أما محافظات جنوب وشمال سيناء فمن المتوقع أن تصل شدة الأمطار بها إلى حد السيول.

إيمان شاكر الأرصاد الجوية امطار غزيرة تقلبات جوية اكسترا نيوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

غدًا.. نظر دعوى تكريم ضحايا كورونا من الأطباء واعتبارهم «شهداء»

الأرصاد: استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة الرعدية على أنحاء البلاد غدًا

وردت فى الحلقة 2 من «الكبير أوي 7».. التفاصيل الكاملة لأغنية ليل يا أبو الليالي (فيديو)

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. ظهور الشيخ موسى الدلح أحد محاربي داعش في سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس