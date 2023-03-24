مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. القبض على أخطر خلية مسلحة لتهريب الأفارقة في سيناء

بدأت الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون، وشهدت الحلقة في بدايتها أحداثا مثيرة، عقب استهداف كمين كرم القواديس على يد الجماعة الإرهابية.

وتوصل رجال القوات المسلحة إلى أخطر خلية مسلحة لتهريب الأفارقة وألقى القبض عليهم، ووجد عدد من الأفارقة حالتهم كانت في غاية الصعوبة.

وكشفت الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 أن الشيخ موسى الدلح وردت إليه معلومة من أحد السيدات تفيد بالعثور على طفلة أفريقية هربت من المهربين وبها عدة إصابات، فقام بإخطار ضابط المخابرات والذي يجسد دوره الفنان أسر ياسين.

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ومسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.