مسلسل «مذكرات زوج» يتصدر التريند بعد محاولة طارق لطفي قتل زوجته

تعرض الأن الحلقة الثانية لمسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023 على قناة سي بي سي.

وتبدأ أحداث مسلسله مذكرات زوج من حيث انتهت سابقتها حيث رؤوف (طارق لطفي) وهو واقع على الأرض أثناء محاولته تغيير اللمبة، ويحلم خلال تلك الفترة أنه قتل زوجته شيرين (عائشة بن أحمد) بسبب المشاكل التي بينهما، وعندما يحقق معه الضابط يخبره أنهما متزوجان منذ 16 عامًا، وهي من قتلته وقتلت كل حياته بعيشه معها، ثم يستيقظ رؤوف ليجد زوجته وأولاده بجواره وهم يحاولون إفاقته.

ويسأل رؤوف شيرين لماذا تحولت حياتهما إلى هذا الشكل، وكيف تحولت حياتهما إلى هذا الملل الذي يشعران به، ويطلب منها محاولة تغيير ذلك، ويقترح عليها أن يسافرا معا أو يخرجا للعشاء بالخارج مثل حياتهم السابقة.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، وعلى الطيب، وجيهان الشماشرجي، وحازم إيهاب، وفدوى عابد، وهناء الشوربجي، والطفل آدم وهدان، والطفلة حبيبة، والطفلة ريتال ظاظا، العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر تامر نادي.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا.

والجدير بالذكر، تدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.