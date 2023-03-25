السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مدحت الكمار : قرار العفو عن الغارمات تقدير لمكانة المرأة المصرية

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أشاد النائب مدحت الكمار،عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، بالعفو عن كل الغارمات ممن يقضين عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأكد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار الرئاسي أسعد كل المصريين، حيث جاء في وقته لإدخال الفرحة في بيوت أسر الغارمات، قائلا: كما يؤكد انتصار القيادة السياسية للمرأة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القيادة السياسية تولي المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو يحرص على دعم المرأة في مختلف المجالات، ويسهل الحصول على حقوقها من خلال العديد من الامتيازات، فضلا عن التشريعات غير  المسبوقة التي انتصرت للمرأة ودورها.

وقال عضو مجلس النواب: المرأة لعبت دورًا بارزًا في نهضة المجتمع المصري، وأثبتت استحقاقها في مناصبها بكافة القطاعات.

ولفت الكمار إلى نجاح المرأة المصرية في كافة الأماكن التي تواجدت بها في السلطة التنفيذية والتشريعية، والانتصار الأخير بالتعيين في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

وأكد النائب مدحت الكمار أن دعم الدولة للمرأة تقديرا لدورها على مر التاريخ وآخرها الحضور الكبير في ثورة 30 يونيو، المجيدة، التي أعادت الوطن ومساندة القيادة السياسية والوقوف وراء الوطن ليتجاوز الصعاب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارم وغارمة، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم وذلك  قبيل حلول شهر رمضان 2023.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية لمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الاثنين الماضي.

وقال اللواء محمد توفيق وزير الداخلية: إن الرئيس أصدر قرارا بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل وهم عددهم 85 شخص منهم 40 سيدة و45 رجل وتم تنفيذ القرار.

العفو عن الغارمات النائب مدحت الكمار ثورة 30 يونيو المجيدة حلول شهر رمضان 2023 رئيس عبدالفتاح السيسي مراكز الإصلاح والتأهيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

صفارات الإنذار تدوى فى عدة مناطق بأوكرانيا

خريطة عرض جميع مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الحلقة الثانية.. أول ظهور لـ رشا مهدى فى مسلسل الكتيبة 101

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس