مدحت الكمار : قرار العفو عن الغارمات تقدير لمكانة المرأة المصرية

أشاد النائب مدحت الكمار،عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، بالعفو عن كل الغارمات ممن يقضين عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأكد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار الرئاسي أسعد كل المصريين، حيث جاء في وقته لإدخال الفرحة في بيوت أسر الغارمات، قائلا: كما يؤكد انتصار القيادة السياسية للمرأة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القيادة السياسية تولي المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو يحرص على دعم المرأة في مختلف المجالات، ويسهل الحصول على حقوقها من خلال العديد من الامتيازات، فضلا عن التشريعات غير المسبوقة التي انتصرت للمرأة ودورها.

وقال عضو مجلس النواب: المرأة لعبت دورًا بارزًا في نهضة المجتمع المصري، وأثبتت استحقاقها في مناصبها بكافة القطاعات.

ولفت الكمار إلى نجاح المرأة المصرية في كافة الأماكن التي تواجدت بها في السلطة التنفيذية والتشريعية، والانتصار الأخير بالتعيين في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

وأكد النائب مدحت الكمار أن دعم الدولة للمرأة تقديرا لدورها على مر التاريخ وآخرها الحضور الكبير في ثورة 30 يونيو، المجيدة، التي أعادت الوطن ومساندة القيادة السياسية والوقوف وراء الوطن ليتجاوز الصعاب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارم وغارمة، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم وذلك قبيل حلول شهر رمضان 2023.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية لمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الاثنين الماضي.

وقال اللواء محمد توفيق وزير الداخلية: إن الرئيس أصدر قرارا بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل وهم عددهم 85 شخص منهم 40 سيدة و45 رجل وتم تنفيذ القرار.