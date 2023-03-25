السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بالتعدى على حملة إزالات فى قنا

حملة أمنية
حملة أمنية

قررت النيابة العامة في محافظة قنا، حبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة التعدي على رئيس قرية وسائق لودر وإصابتهما وتكسير لودر وسيارة رشقًا بالأحجار وإطلاق الأعيرة النارية أثناء تنفيذ حملة إزالة لمزرعة فراخ تم بناؤها على أراضي أملاك الدولة، في نجع سعيد، التابع لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، على ذمة التحقيقات.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإطلاق الأعيرة النارية والتعدي بالأحجار على موظفين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا في نجع سعيد، أثناء توجههم لإزالة مزرعة فراخ على أملاك الدولة وإصابة حمادة الجيلاني، رئيس قرية أبو مناع غرب، وصلاح علي، سائق لودر، تعدوا عليهما بالأحجار أثناء تنفيذ حملة إزالة لمزرعة فراخ في نجع سعيد مركز دشنا.

 

ونجحت قوات أمن قنا في إعادة اللودر والسيارة والقبض على 5 أشخاص متهمين في واقعة التعدي على رئيس قرية وسائق وإطلاق الأعيرة النارية على الحملة أثناء تنفيذ حملة إزالة لمزرعة دواجن في نجع سعيد مركز دشنا.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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