السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«كوانتوم بقططٍ مجنّحة» مجموعة شعرية تستخدم فيزياء الكوانتوم فى التداخل مع الكون

كوانتوم بقططٍ مجنّحة
"كوانتوم بقططٍ مجنّحة" مجموعة شعرية تستخدم فيزياء الكوانتوم

أصدر الشاعر والروائي السوري المثنى الشيخ عطية، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، مجموعةً شعرية جديدة تحت عنوان "كوانتوم بقططٍ مجنّحة".

وتأتي المجموعة الشعرية “كوانتوم بقطط مجنحة ” كتجربةٍ شعريةٍ جديدة تخوض غمار التداخل والتفاعل مع الكون، بخصوصية استخدام الأسطورة الوثنية والتوحيدية، والعلم، والحياة اليومية، واللغة المتشابكة، في مواجهة الخوف من المقدس بجرأة الشعر؛ مع الخروج على ثقافة الاستبداد إلى رحابة الإنسانية؛ إضافةً إلى حملها طموحاً يساهم في تخطّي الواقعية وما بعد الواقعية، إلى عالم الاحتمالات ونفي اليقين، حتى الوصول إلى "نهاية الواقع"، وإلى ما يساهم في بلورة حركةً شعريةً جديدةً،  بدأتْ أصداؤها تُسمع بالفعل، على إيقاع "لاعب النرد" المؤسس محمود درويش، في أعمال بعض الشعراء والكتاب التي ترتاد مجاهل الكون وعلاقته بالإنسان، وتتفاعل مع الحركة الفنية العالمية الأشمل على صعيد جميع الفنون، في تداخلها وتفاعلها مع فلسفة فيزياء الكوانتوم.

 

أما عن المثنى الشيخ عطية 

 فهو الشاعر والروائي إلى جانب ممارسته الكتابه النقدية ، ولد في دير الزور ـ سوريا عام 1953، تخرج في كلية الزراعة في دمشق عام 1980، أصدر مجموعة شعرية عن دار الحقائق في بيروت تحت عنوان "نعم هناك المزيد" عام 1979، ومجموعة شعرية تحت عنوان "فم الوردة" عام 1989، ورواية تحت عنوان "سيدة الملكوت" عام 2006، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، وكتاب نقدي تحت عنوان "الإيقاع الشعري للانتفاضة" عام 1990 عن دار الأسوار في عكا. 

جدير بالإشارة إن الشاعر والروائي المثنى الشيخ عطية عمل بالصحافة مدير تحرير للشؤون الثقافية في جريدة الشرق الأوسط عام 1984، ومدير تحرير لمجلة شهرزاد الجديدة في قبرص عام 1990. كتب ويكتب دراسات وقراءات في العديد من الصحف، ومنها القدس العربي في لندن.

المثنى الشيخ عطية المؤسسة العربية للدراسات والنشر كوانتوم بقطط مجن حة تجربة شعرية جديدة مجموعة شعرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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