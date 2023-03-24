الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالصالحية الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 3 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بناحية صينية الصالحية الجديدة في طريق الصالحية الجديدة- فاقوس بمحافظة الشرقية.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

كشفت التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها بناحية صينية الصالحية الجديدة في طريق الصالحية الجديدة- فاقوس، وتم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

مواطنين كدمات وجروح متفرقة بالجسد حادث انقلاب سيارة صينية الصالحية فاقوس

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