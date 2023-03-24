يترقب عشاق الدراما الرمضانية مواعيد إعادة عرض مسلسل الكتيبة 101 خاصة وأنه من نوعية المسلسلات الوطنية التي ترصد تضحيات رجال جهاز الشرطة والقوات المساحة لحماية الوطن والمواطنين في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 والتصدي للفوضى التي عملت عليها جماعة الإخوان المحظورة خلال هذا الفترة.



مواعيد إعادة عرض مسلسل الكتيبة 101 عبر شاشة ON

يرغب قطاع عريض من المواطنين في متابعة أحداث مسلسل الفنان عمرو يوسف الكتيبة 101 والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 1444/2023 عبر شاشة مجموعة قنوات ON بشكل حصري وذلك عقب نجاح أجزاء مسلسل الاختيار خلال الموسم الرمضانية السابقة.

ويعرض المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساءا ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحا ويعاد المرة الثانية الساعة 10:00 صباح اليوم التالي فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7:00 مساءا عقب آذان المغرب مباشرة ويعرض عبر منصة Watch It الرقمية طوال شهر رمضان المبارك.





قصة مسلسل عمرو يوسف الكتيبة 101 رمضان 2023

تدور أحداث المسلسل الرمضاني الكتيبة 101 في إطار المسلسلات ال 20 حلقة حيث يرصد المسلسل تصدي كتيبة من رجال القوات المسلحة المعروف باسم 101 للعمليات التخريبية التي قام بها مجموعة من التكفيريين في محافظة سيناء عقب ثورة 30 يونيو والتضحيات المقدمة من أجل الحفاظ على الوطن وضمان سلامة المواطنين.

يجسد الفنان عمرو يوسف شخصية نور صلاح العزب رائد بالجيش المصري بينما يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور قائد مجموعة كمائن بكرم القواديس.

أبطال المسلسل الرمضاني الكتيبة 101



يبحث المواطنين عن مواعيد إعادة عرض مسلسل الكتيبة 101 عبر شاشة ON حيث يشارك في بطولة العمل الفني مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان عمرو يوسف والفنان آسر ياسين والفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد صلاح حسني والفنانة وفاء عامر والفنان وليد فواز بالإضافة إلى مجموعة مميزة من الوجوه الجديدة المسلسل من إخراج محمد سلامة.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7