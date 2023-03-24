الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

جعفر العمدة
جعفر العمدة

زاد البحث عن مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama عقب عرض الحلقة الأولى في أول أيام شهر رمضان المبارك والنجاح الكبير الذي حققه بين متابعي الدراما الرمضانية خلال الموسم الحالي 2023/1444 حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي واقعي وهو النوعية المفضلة عند الجمهور العربي عامة والمصري خاصة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama

يعرض مسلسل الفنان محمد رمضان (جعفر العمدة) طوال أيام شهر رمضان المبارك عبر شاشة مجموعة قنوات دي إم سي والمنصة الرقمية Watch It بشكل حصري وذلك في مواعيد تتناسب مع كافة متابعي الدراما الرمضانية وذلك كما يلي:-

المواعيد عبر شاشة DMC

يعرض المسلسل في تمام الساعة 10:15 مساءا ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة 5:00 صباحا فيما يعاد المرة الثانية الساعة 9:45 صباحا.


المواعيد عبر شاشة DMC Drama

يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءا ويعاد في تمام الساعة 2:15 صباحا ويعاد مرة أخرى الساعة 6:00 صباح اليوم التالي.


المواعيد عبر منصة Watch It الرقمية


يعرض المسلسل في تمام الساعة 10:15 مساءا حيث يفضل قطاع عريض من المواطنين متابعة الأعمال الفنية خلال شهر رمضان عبر شاشة المنصات الرقمية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك بسبب طول الفقرات الإعلانية.

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قصة مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة


تدور أحداث مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 1444 في إطار اجتماعي بأحد الأحياء الشعبية "السيدة زينب" حول رجل أربعيني متزوج من 3 سيدات ويمتلك شركات المقاولات ويعيش مأساة فقد ابنه الرضيع المسلسل يناقش قضايا اجتماعية عديدة أبرزها تعدد الزوجات في المجتمعات العربية.

ويعد المسلسل تعاون مشترك بين المخرج محمد سامي حيث كتب القصة والسيناريو والحوار أيضا للمسلسل وذلك استثمار للأعمال التي تألق فيها الثنائي خلال المواسم الرمضانية السابقة على رأسهم مسلسل البرنس.

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أبطال المسلسل الرمضاني جعفر العمدة 2023


يرغب جمهور النجم محمد رمضان في معرفة مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama حيث يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنانة زينة والفنانة منة فضالي والفنانة إيمان العاصي والفنانة مي كساب والفنان منذر رياحنة والفنانة هالة صدقي والفنان بيومي فؤاد والفنان أحمد داش والفنانة فريدة سيف النصر والفنانة سلوى عثمان والفنان مجدي بدر والفنانة جوري بكر.

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