كاتب صحفى: مسلسل «الكتيبة 101» خاطف يستكمل سلسلة «دراما الوعى»

تحدث الكاتب الصحفي علي الكشوطي عن الإنتاج الدرامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2023، مؤكدًا أن مسلسل "الكتيبة 101"، من الأعمال التي استطاعت لفت الأنظار لها بشكل كبير.

وأضاف الكشوطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مسلسل "الكتيبة 101"، هو استكمال لسلسلة دراما الوعي، التي تقدم حجم التضحيات التي بذلها المصريون خلال فترة من الفترات.

وتابع: "مسلسل الكتيبة 101 خاطف والأداء فيه منضبط، والاختيارات مميزة على مستوى الفنانين والأداء"، لافتًا إلى أن مثل هذه الأنواع من الدراما تحيط المصريين علمً بحجم التضحيات التي قدمها كل محب لبلده.

مسلسل "الكتيبة 101"

مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، محمود عبدالمغنى، لبلبة، عمرو وهبة، إسلام جمال، عارفة عبدالرسول، عمر زهران، أحمد جمال سعيد، أحمد التهامى، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.