الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفى: مسلسل «الكتيبة 101» خاطف يستكمل سلسلة «دراما الوعى»

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تحدث الكاتب الصحفي علي الكشوطي عن الإنتاج الدرامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2023، مؤكدًا أن مسلسل "الكتيبة 101"، من الأعمال التي استطاعت لفت الأنظار لها بشكل كبير.

وأضاف الكشوطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مسلسل "الكتيبة 101"، هو استكمال لسلسلة دراما الوعي، التي تقدم حجم التضحيات التي بذلها المصريون خلال فترة من الفترات.

وتابع: "مسلسل الكتيبة 101 خاطف والأداء فيه منضبط، والاختيارات مميزة على مستوى الفنانين والأداء"، لافتًا إلى أن مثل هذه الأنواع من الدراما تحيط المصريين علمً بحجم التضحيات التي قدمها كل محب لبلده.

مسلسل "الكتيبة 101"

مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، محمود عبدالمغنى، لبلبة، عمرو وهبة، إسلام جمال، عارفة عبدالرسول، عمر زهران، أحمد جمال سعيد، أحمد التهامى، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 المتحدة للخدمات الإعلامية رمضان 2023 سلسلة دراما الوعي

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