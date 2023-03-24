«رمضان 2023».. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل جميلة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، العديد من الأحداث.

وحلفت "جميلة" التي تجسد ريهام حجاج شخصيتها، القسم كمحققة في النيابة الإدارية تواصل حياتها العملية والاجتماعية بشكل طبيعي حتى تفاجئ هي وعائلتها بوصية والدها بعد وفاته.

أبرز المشاهد

قبل بداية الأحداث نرى لقطة عامة لمبنى وزارة العدل، حيث تدور أحداث المسلسل عام 2014، ونرى المنصة التي يقف ورائها وزير العدل وبجواره رئيس النيابة الإدارية، مرددًا اليمين القانوني، ونرى مجموعة من الفتيات والشباب يرددون القسم خلف رئيس الهيئة وجميعهم يضع وشاح النيابة الإدارية فوق ملابسهم.

ونرى "جميلة" والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، تضع الوشاح وتردد القسم، وذلك قبل 8 سنوات من بداية أحداث المسلسل.

وبعد 8 سنوات تبدأ الأحداث بسرد سريع لحياة "جميلة"، داخل فيلتها استعدادا للذهاب لعملها بالنياب،ة كما أصبحت زوجة للدكتور "زياد" ويجسد دورة الفنان هاني عادل، ويبدو عليهما التفاهم والحب.

وفور خروجها "جميلة" تتصل بوالدتها "شهيرة"، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، والاطمئنان على صحة والدها المريض وتخبرها شهيرة بمحاولتها لإطعامه دون جدوى، وتؤكد عليها الحضور للحفل المقام في المدرسة التي تترأس شهيرة إدارتها.

كما نرى ممر طويل في هيئة النيابة الإدارية و"جميلة" تتحرك بخطوات ثابتة لتلتقي بمازن وتبدأ الحديث عن العمل.

وتتلقى "شهيرة" خبر وفاة زوجها عبر الهاتف من ألفت "الممرضة"، ولكنها تتمالك أحزانها وتسيطر عليها لتكمل الحفل و تعرب عن سعادتها بأولاد المدرسة ومدى فخرها بهم.

وبعد صدمة وفاة والدهم، يقررون فتح خزنته والإطلاع على الوصية التي تركها، و فور فتحها ينتاب الجميع "شريف" ويجسد دوره الفنان شريف إسماعيل، و"أكرم" ويجسد دوره الفنان نبيل عيسى، و"آية" وتجسد دورها الفنانة سامية عاطف، وجميلة والأم شهيرة)، حالة من الذهول والدهشة بعد العثور على أوراق وعقود بيع وشراء تركها الوالد جميعًا باسم ابنته "جميلة".

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين،مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.