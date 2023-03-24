شاعران شهيران ضمن أبطال مسلسل «سره الباتع».. تعرف عليهما

في الحلقة الثانية من مسلسل "سره الباتع" كان هناك من ضمن أبطال المسلسل شاعران هما الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والشاعر هشام الجخ.

أما الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، فقام بدور طبيب كشف على الطفل الصغير حامد الذي لم يكن يأكل أو يشرب، وأقنعه الطبيب أن هناك أشياء ليس لها إجابة، مثل سؤال لماذا خلق الله لنا خمسة أصابع ولم يخلق ستة أو ثلاثة، وبالتالي هناك أشياء لا يصح أن نسأل عنها لأننا لن نجد لها إجابات.

أما هشام الجخ، فيقوم بدور صابر صديق السلطان حامد، وبنفس لكنته المميزة يتحدث صابر حول الفرنسيين وطلبهم جنود من الفلاحين المصريين، وكان حاضرًا للقاء المماليك مع شيخ البلد الذي يقوم بدوره خالد الصاوي.

يذكر أن مسلسل "سره الباتع" يدور حول الطفل حامد الذي يسمى على اسم مقام الولي السلطان حامد، وتغزو الطفل أسئلة كثيرة عن كنه السلطان والمقام، وحين يكبر يجد ورقة مكتوبة بالفرنسية فيتجه بها إلى خبير يفك طلاسمها فيخبره أنها من أحد أعضاء الحملة الفرنسية الذي كتب الكثير عن السلطان حامد وتتوالى الأحداث.

كما يشار إلى أن المسلسل مأخوذ عن قصة للأديب الكبير يوسف إدريس بنفس الاسم وعالجه دراميًا وكتب له السيناريو والحوار وأخرجه خالد يوسف، ويقوم ببطولته العديد من النجوم منهم حسين فهمي، وأحمد عبد العزيز، وخالد الصاوي، وصلاح عبدالله، وكوكبة من النجوم.