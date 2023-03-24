دعاء للمتوفي في يوم الجمعة 2 رمضان 1444

زاد البحث عن دعاء للمتوفى في يوم الجمعة 2 رمضان 1444 وذلك ليحظى به الشخص المتوفي لعله يكون من عتاق الشهر الكريم من النار ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطاياه ويجعل له نصيب من الجنة بفضل الشهر الكريم خاصة وأن يوم الجمعة به دعوة مستجابة في ساعة إجابة لا يوافقها رجل إلا وقبلت منه.

دعاء للمتوفى في يوم الجمعة 2 رمضان 1444

الدعاء للميت لا يقتصر فقط على أيام شهر رمضان بل تقبل في كافة أيام العام ولكنها تفضل في الشهر الكريم وذلك حيث تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ويعتق فيه الكثير من عباد الله من النار ولعل أبرز الأدعية المأثورة للميت ما يلي:-

اللهم إني أسألك بحق شهرك الكريم أن تعتق فلان ابن فلان من النار وتتجاوز عن خطاياه وتسكنه فسيح جناتك.. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين في كافة بقاع الأرض.. اللهم أنت الغفار.

اللهم لا تجعل شمس ثان أيام شهرك الكريم يمر إلا وغفرت لفلان ابن فلان جميع ذنوبه وشملته برحمتك وجعلت مثواه الجنة وجعلته من عتقائك من النار يارب العالمين يا أرحم الراحمين.. اللهم توله فيما توليت.

اللهم أرحم عبادك اللذين هم تحت التراب يترقبون منا دعوة صادقة خلال شهر رمضان المبارك.. اللهم تجاوز عن خطاياهم واغفر لهم وأرحمهم تحت التراب .. اللهم آنس وحدتهم وآمن روعتهم.. وتولهم واعف عنهم.



اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك غفور مجيب الدعوات.. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا واجعلنا من عتقائك من النار .. اللهم اهدى قلوبنا إلى طريقك .. وأجمع شتات عقولنا.

اللهم أجعل الراحلين إلى جوارك في ظل وظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نور حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.. اللهم خفف عنهم عذاب القبر و اغفر لهم خطاياهم و أسكنهم فسيح جناتك.



ولعل أفضل دعاء للمتوفى في يوم الجمعة 2 رمضان 1444 " اللهم أرحم من توسد أجسادهم في الاكفان تحت التراب.. واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة .. اللهم اجعل قبورهم مسكن تغفو به أعينهم حتى قيام الساعة.

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