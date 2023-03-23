الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الشيخ إبراهيم عبدالباعث: لا يجوز تكفير من يؤدى فريضة الصلاة

الشيخ محمد إبراهيم
الشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث

تحدث الشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث، عن فضل الصلاة، مؤكدا أنها أفضل مشروع وأنها الوصلة بين العبد  وربه، وأعظم ركن من أركان الإسلام

وقال، خلال برنامجه "قراءات في كتب السنة"، المذاع على قناة "الناس": "لايجوز تكفير أحد من أهل القبلة، أي أنه كان يؤدي الصلاة، موضحا أن الصلاة عاصمة من القتل وعاصمة من الكفر، فلا يجوز لإنسان تكفير آخر وهو يؤدي هذه الفريضة لأنها عنوان الإيمان.

وأضاف: "الصلاة هي إقبال لله وإقرار له بالوحدانية والألوهية، لافتا إلى أن الصلاة لغة هى الدعاء، والصلاة في الظاهر قد تكون لغة هى الدعاء مستشهدا بقول الله تعالى "واستعينوا بالصبر والصلاة".

وأكد أن الصلاة إذا كانت بمعنى الدعاء لايجوز تأنيث الدعاء، مؤكدا أن قول الله تعالى  "وإنها لكبيرة إلاعلى الخاشعين"، الهاء هنا يرجع إلى الحالة التي يجمع فيها الإنسان بين الصبر والصلاة، وليس لتأنيث الصلاة".

الشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث قراءات في كتب السنة قناة الناس تكفير المصلي الصلاة والدعاء

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