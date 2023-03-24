الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«اللهم ارزق جوارحنا الصيام».. أفضل أدعية أول جمعة فى شهر رمضان

أدعية
أدعية

يوافق الثاني من شهر رمضان، يوم الجمعة، الأمر الذي يجعله من الأيام المميزة، حيث زاد البحث على محركات التواصل الإجتماعي، عن أفضل الأدعية الخاصة بأول جمعة في شهر الصيام.

 

أفضل أدعية بأول جمعة في شهر رمضان

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضائك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي”.

اللهم في هذه الجمعة المباركة من الشهر المبارك نسألك يا ربنا أن تبارك لنا فيها، وفي هذا الشهر، اللهم ارزقنا فيها، وفي شهرنا من الخير أعظمه، وأعذنا فيها وفي هذا الشهر من الشر كله، اللهم اجعل لنا شفاعةً من نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 21-3-2023

 اللهم أنت غياثنا في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك نسألك أن ترحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم بلغنا رمضان سنين عديدة وأيّامًا مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهبّ لي أجري فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافياً عن المجرمين يا الله".

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

 

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أدعية استقبال شهر رمضان الكريم 2023 مكتوبة

اللهم اجعلنا من المرحومين في أول رمضان، والمغمور لهم في أوسطه، ومن العتقاء من النار في آخره يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من عبّادك في رمضان، ولا تجعلنا من عبّاد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله.

اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا الله، اللهم اشفنا بالنوم اليسير وارزقنا السهر الطويل في طاعتك ورضاك.

نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا رب العالمين، اللهم قد حضر شهر رمضان، وقد فرض علينا صيامه، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه وتقبّله منا وتسلّمه منا وسلّمه لنا في يسرٍ منك وعافية إنك على كل شيء قدير

أفضل أدعية بأول جمعة في شهر رمضان أول جمعة في شهر رمضان شهر رمضان أفضل أدعية الثاني من شهر رمضان

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وائل لطفي

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