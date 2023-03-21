الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 21-3-2023

الدعاء
الدعاء

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 21-3-2023 أصبحت من أكثر الأمور التي يبحث عنها الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض قبل بداية شهر رمضان المبارك 1444/2023، حيث يستعدون جميعًا للطاعات والعبادات طمعًا في رضا الله سبحانه وتعالى خلال الشهر الكريم.

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 21-3-2023

يمكن الاطلاع على أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 21-3-2023 من خلال أمهات الكتب الواردة عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب الجنة والمغفرة والرحمة خاصة في شهر رمضان المبارك وهي كما يلي:-

«اللهم إني أسألك في فجر يومنا هذا أن ترزقني إيمانًا لا ريب فيه.. ورزقًا لا جحود فيه.. وقلبًا لا قسوة فيه.. وصحة لا سقم فيها.. ورضوان لا سخط فيه.. اللهم إني أسألك أن تجعل الرضا دائمًا في قلبي.. اللهم إني فوضت إليك أمري فبشرني بما انتظره فأنت خير المبشرين».

سعر الدولار اليوم الاثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والسورية

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

 

«اللهم لا تدع لي أمرًا إلا يسرته .. ولا حلمًا إلا حققته.. ولا أمنية إلا وأسعدتني بالعيش في جمال واقعها.. ولا دعاء إلا وأثلجت قلبي بقوله.. اللهم أعطنا في يومك هذا من الخير ما نرجوه.. وأصرف عنا السوء.. اللهم أسكن في داخلنا طمأنينة من لدنك لا تفنى ولا تزول».

«اللهم أمسح على صدري برحمتك.. ولا تدع لي حزن يقلق مضجعي.. ولا هما يسرق النوم من عيني ولا بكاء يرهق روحي.. ربي أتمم أموري القادمة على خير.. و حقق لي ما أتمنى.. واستر علي هذه الدنيا.. وأبعد عني شر الحاسدين.. فأنت خير الحافظين.. اللهم إني أسألك توفيقًا في طريقي.. وراحة في نفسي.. و تيسيرًا لأموري».

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أوقات استجابة الدعاء في شهر رمضان 2023 وشروط الاستجابة

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«اللهم بلغنا رمضان».. أفضل الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان

 

«اللهم لا تحجب دعوتي .. ولا ترد مسألتي .. ولا تدعني بحسرتي.. ولا تكلني إلى حولي وقوتي.. وأرحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري.. وتحيرت في أمري وأنت العالم سبحانك.. بسري وجهري.. المالك لنفعي وضري.. القادر على تفريج كربي.. وتيسير عسري.. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين».

«اللهم إني أسألك أن تريح فكري وقلبي وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير.. ربي أن في قلبي أمور لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحمن.. ربي كن معي في أصعب الظروف.. وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة».

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