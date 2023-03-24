الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مى عزالدين تطلب من الجمهور الدعاء لوالدتها

بوستر
بوستر

أعلنت الفنانة مي عزالدين، عن عدم متابعتها الحلقات الأولى من مسلسلها الرمضاني "سوق الكانتو"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "ستوري".

وكتبت مي عزالدين عبر موقع "إنستجرام": "معلش مش عارفة أتواجد معاكم وأحضر معاكم الحلقات الأولى والدتي تعبانة، دعواتكم لها بالشفاء العاجل.. رمضان كريم عليكم".

وتدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" حول شاب يعمل في سوق بالات بوسط البلد يدخل في صراع مع باقي التجار، ولكن بعد خروجه من المستشفى تنقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتحول من شاب مُهذب إلى بلطجي يدخل في عديد من الصراعات.

ويشارك في بطولة "سوق الكانتو" كل من: أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحمد صلاح حسني الفنانة مى عز الدين الفنانة مي عز أمير كرارة حسين المنباوي مسلسلها الرمضاني

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