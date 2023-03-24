الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عاهل البحرين يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تبادل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التهنئة مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك خلال اتصال هاتفي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لفضيلته دوام الصحة والعافية، مقدرًا دوره في خدمة الإسلام وتعزيز قيم الأخوة والتعايش بين الجميع.

من جهته، أعرب شيخ الأزهر عن تهنئته وخالص تمنياته القلبية لعاهل البحرين، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وتقديره لما يقوم به من دورٍ بارز في ترسيخ مبادئ السلام العالمي والتعايش، وما تمثله مملكة البحرين من نموذجٍ للتعايش والتقارب بين الجميع، داعيًا المولى- عز وجل- أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يديم على مملكة البحرين وشعبها الطيب- وسائر البلاد- الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

ملك البحرين شيخ الأزهر شهر رمضان الأزهر الشريف السلام العالمي

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