الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| مسلسلات رمضان 2023 وأسعار اللحوم الأبرز على «جوجل»

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدررت العديد من الأخبار التريند وعمليات البحث بمحرك "جوجل"، توعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية  الأبرز خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

قناة أون دراما

تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من عشاق الدراما الرمضانية.

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«اَللّهُمَّ اَعِنّي عَلى صِيامِهِ».. أدعية مستجابة في اليوم الثاني من رمضان

أدعية رمضان

أدعية مستجابة في اليوم الثاني من رمضان من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات في الساعات الأخيرة.

ويبحث الكثير منا عن أدعية مستجابة في اليوم الثاني من رمضان 2023 للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء.

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تفاصيل الحلقة الثانية لمسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين ومواعيد العرض

بوستر

حقق مسلسل «ضرب نار» لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي نجاحا كبيرا عقب عرض الحلقة الأولى التي احتوت على جرعات من الأكشن.

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أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 24 مارس 2023

جريدة الدستور

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 24 مارس نهاية تعاملات الأسبوع، ثاني أيام شهر رمضان المعظم وفق بيانات شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة.

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نضال الشافعى: مسلسل رسالة الإمام عمل يحترم عقلية المشاهد

نبوي

عبّر الفنان نضال الشافعي عن سعادته الشديدة بردود الأفعال التي قابلها مسلسله الجديد «رسالة الإمام» عقب عرض أولى حلقاته.
وأشار الفنان، في تصريحات لـ"الدستور".

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مجموعة مصر.. غينيا تستضيف إثيوبيا في الدار البيضاء بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب غينيا

يستضيف منتخب غينيا، نظيره الإثيوبي، في العاشرة والنصف مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

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