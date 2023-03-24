مجموعة مصر.. غينيا تستضيف إثيوبيا في الدار البيضاء بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

يستضيف منتخب غينيا، نظيره الإثيوبي، في العاشرة والنصف مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وسيخوض المنتخب الغيني، مباراة الليلة، خارج أرضه، بعد قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم وجود ملعب معتمد وصالح لاستضافة المباريات القارية، بعد أن يستقر منتخب غينيا، على اختيار المغرب، لاحتضان المواجهة.

ويحتل منتخب إثيوبيا، صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا، صاحبة المركز الثالث.

ويأمل كلا الفريقان، حصد الفوز من أجل الدخول في دائرة التنافس على التأهل للنسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وسيخوض المنتخب الغيني، المباراة معولًا على قدرات كل من القائد نابي كيتا، نجم ليفربول، وفرانسوا كامانو، مهاجم لوكوموتيف موسكو الروسي، وإيلاش موريبا، لاعب وسط فالنسيا الإسباني.

بينما سيعول المنتخب الإثيوبي، على جهود كل من أبوبكر ناصر، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وأوميد أوكري، مهاجم سويق العماني، وشيمليس بيكلي، صانع ألعاب فريق الجونة، وجاتوش بانوم، لاعب وسط سان جورج.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في إطار الجولة الرابعة للتصفيات، وذلك لعدم وجود ملعب في إثيوبيا، معتمد من جانب «كاف».

يذكر أن منتخب مصر، سيستضيف نظيره المالاوي، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها للتصفيات.

ويحتل منتخب مالاوي، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، على مصر، صاحبة المركز الرابع.