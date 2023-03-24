تفاصيل الحلقة الثانية لمسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين ومواعيد العرض

حقق مسلسل «ضرب نار» لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي نجاحا كبيرا عقب عرض الحلقة الأولى التي احتوت على جرعات من الأكشن.

تفاصيل الحلقة الثانية لمسلسل ضرب نار

من جانب آخر، يحاول ماجد المصري لفت انتباه مهرة وتشعر بذلك بسبب استمراره في الوقوف بجانبها عقب ما عانته من مدير المصنع الذي يعمل عنده والذي نقله لمصنع صفط اللبن.

تتواصل الأحداث بجرعات من الأكشن والرومانسية، ويظهر العمل الصراع الذي دخل فيه الثنائي بسبب مشاكل من حولهم.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض المسلسل حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبو الليل» تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبو شديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.

أبطال مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.