الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عقب الحلقة الأولى.. الكومندا أحمد العوضى يتصدر الترند بـ«ضرب نار»

العوضي
العوضي

حقق مسلسل «ضرب نار» للنجم أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، حالة نجاح كبيرة؛ بسبب وقائع الحلقة الأولى والتي اتسمت بالعديد من المشاهد المثيرة.

واستطاع «العوضي»، أن يحدث حالة رواج كبيرة بشخصيته  «جابر الكومندا»، والتي تأثر بها الجمهور منذ أولى مشاهدة بالعمل، حيث ظهر بشكل مختلف تمامًا من حيث التركيبة الخاصة بالشخصية من حيث طريقه تمثيليها وكذلك طريقة كلامها نفسه، ليختلف تمامًا «العوضي» عما قدمه في شخصية «الخديوي» الذي حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي بمسلسل «اللي مالوش كبير».

ولاقى العمل في حلقته الأولى الكثير من الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاع أن يتصدر الترند بسبب نوعية المشاهد الدرامية التي قدمها الثنائي العوضي وياسمين بأحداث الحلقة الأولى، بعدما طل العوضي بشخصية الشخص الجدع جابر الكومندا الذي يتعرض للظلم، وظهرت ياسمين بشخصية مهرة الفتاة القوية.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، يعرض حصريًا عبر شبكة قنوات ON والإعادة على قناة ON DRAMA، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم سهير المرشدي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضى
أحمد العوضى
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز أحمد العوضي منصة WATCH IT الرقمية ياسمين عبد العزيز ناصر عبد الرحمن

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وائل لطفي

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