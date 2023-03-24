«اَللّهُمَّ اَعِنّي عَلى صِيامِهِ».. أدعية مستجابة في اليوم الثاني من رمضان

أدعية مستجابة في اليوم الثاني من رمضان من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات في الساعات الأخيرة.

ويبحث الكثير منا عن أدعية مستجابة في اليوم الثاني من رمضان 2023 للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء، وبالتزامن مع أول جمعة في رمضان 2023 نرصد لكم أدعية رمضانية مستجابة لتوسعة الرزق.

أدعية مستجابة في اليوم الثاني من رمضان 2023