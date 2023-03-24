طن اليوريا بـ9200 جنيه.. أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الأسمدة استقرارًا ملحوظًا ، اليوم الجمعة ، 24 مارس 2023، نهاية تعاملات الأسبوع، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار الأسمدة اليوم

سجلت أسعار سماد اليوريا وبلغ الطن 9200 جنيه.

وشهدت أسعار سماد النترات اليوم استقرارًا عند 9000 جنيه للطن.

استقرت أسعار الفوسفات الناعم 12.5% عند 2500 جنيه للطن.

وشهدت أيضًا أسعار الفوسفات الخشن 12.5% استقرارًا اليوم عند 3500 جنيه للطن.

وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في وقت سابق، قد كشف عن أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة الرئيسية، مثل اليوريا والنترات والسوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم.

وأشار تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال 2022، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو 8.629 مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 23% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو 7.033 مليار دولار.