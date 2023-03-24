الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمصر.. وتحذيرات من تقلبات جوية

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

مى عزالدين تطلب من الجمهور الدعاء لوالدتها

بوستر

أعلنت الفنانة مي عزالدين عن عدم متابعتها الحلقات الأولى من مسلسلها الرمضاني "سوق الكانتو"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "ستوري".. للمزيد اضغط هنا.

أسماء الفائزين بقرعة الحج من العاملين بـ«المالية»

الحج

شهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إجراء القرعة العلنية بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الخمسة والعشرين للحج.. للمزيد اضغطهنا.

صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمصر أمام مالاوى

منتخب مصر

مواجهة مرتقبة سيخوضها المنتخب المصري، مساء اليوم، عندما يلتقي نظيره منتخب مالاوي، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف «الفراعنة» منتخب مالاوي، في التاسعة مساءً، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الدفاع الجوي.. للمزيد اضغط هنا.

«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية بداية من مساء اليوم

الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. للمزيد اضغط هنا.

دار الإفتاء: إعداد الفطار والسحور أفضل القربات فى رمضان

الإفتاء

 قالت دار الإفتاء المصرية إن إعداد وجبات الإفطار والسحور، خلال شهر رمضان المعظم، من أفضل القربات لله.. للمزيد اضغط هنا.

كاتب صحفى: مسلسل «الكتيبة 101» خاطف يستكمل سلسلة «دراما الوعى»

الكتيبة 101

تحدث الكاتب الصحفي علي الكشوطي عن الإنتاج الدرامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2023، مؤكدًا أن مسلسل "الكتيبة 101" من الأعمال التي استطاعت لفت الأنظار لها بشكل كبير.. للمزيد اضغط هنا.

المنتخب المصري مي عزالدين قرعة الحج الفراعنة الأرصاد الكتيبة 101

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وائل لطفي

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أخبار الظهيرة| صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمصر.. وتحذيرات من تقلبات جوية

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