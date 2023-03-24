أخبار الظهيرة| صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمصر.. وتحذيرات من تقلبات جوية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

مى عزالدين تطلب من الجمهور الدعاء لوالدتها

أعلنت الفنانة مي عزالدين عن عدم متابعتها الحلقات الأولى من مسلسلها الرمضاني "سوق الكانتو"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "ستوري".. للمزيد اضغط هنا.

أسماء الفائزين بقرعة الحج من العاملين بـ«المالية»

شهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إجراء القرعة العلنية بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الخمسة والعشرين للحج.. للمزيد اضغطهنا.

صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمصر أمام مالاوى

مواجهة مرتقبة سيخوضها المنتخب المصري، مساء اليوم، عندما يلتقي نظيره منتخب مالاوي، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف «الفراعنة» منتخب مالاوي، في التاسعة مساءً، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الدفاع الجوي.. للمزيد اضغط هنا.

«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية بداية من مساء اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. للمزيد اضغط هنا.

دار الإفتاء: إعداد الفطار والسحور أفضل القربات فى رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية إن إعداد وجبات الإفطار والسحور، خلال شهر رمضان المعظم، من أفضل القربات لله.. للمزيد اضغط هنا.

كاتب صحفى: مسلسل «الكتيبة 101» خاطف يستكمل سلسلة «دراما الوعى»

تحدث الكاتب الصحفي علي الكشوطي عن الإنتاج الدرامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2023، مؤكدًا أن مسلسل "الكتيبة 101" من الأعمال التي استطاعت لفت الأنظار لها بشكل كبير.. للمزيد اضغط هنا.