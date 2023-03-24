لإعداد جيل جديد.. 6 مدارس للنهوض بقطاع التعليم في أسيوط

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، من أجل النهوض بالجيل الجديد، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نجاحًا كبيرًا وملحوظًا بقطاع التعليم، وفي التقرير التالي نسرد بعض الإنشاءات والافتتاحات لبعض المدارس في محافظة أسيوط.

مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع التعليم، إنشاء مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية المشتركة ببنى رافع، بمحافظة أسيوط، والذي تم تنفيذها في يونيو 2022، بإجمالي تكلفة 8 ملايين و420 ألف جنيه، وتشمل على 24 فصلًا دراسيًا بجانب المعامل والفراغات.

مدرسة بنى رافع الابتدائية

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع التعليم، مدرسة بنى رافع الابتدائية الجديدة التابعة لمركز منفلوط، بمحافظة أسيوط، والذي تم تنفيذها في يونيو 2022، بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه، وتشمل على 32 فصلًا دراسيًا بجانب المعامل والفراغات.

مدرسة تلوانة الإبتدائية المشتركة

شهدت مدرسة تلوانة الإبتدائية المشتركة، أعمال إحلال كلي والتي تم تنفيذها في يونيو 2022، بقيمة تعاقدية بلغت ما يقرب من 8 ملايين جنيه والمقامة على مساحة 2880 م2 بإجمالي 24 فصلًا دراسيًا والمكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية.

مدرسة التحرير الثانوية

شهدت مدرسة التحرير الثانوية بقرية مسارة، أعمال إحلال وتجديد في إبريل 2022، بإجمالي تكلفة 3.3 مليون جنيه، وهي ضمن مشروعات الدولة في قطاع التعليم بمحافظة أسيوط.

مدرسة عرب العوامر الإعدادية

شهدت مدرسة عرب العوامر الإعدادية الثانوية بنين بقرية عرب العوامر، أعمال توسعه تم تنفيذها في إبريل 2022، بإجمالي تكلفة 5 ملايين و372 ألف جنيه، وتضم 11 فصلًا دراسيًا.

مدرسة التجاريين الرسمية للغات

ضمن المنشآت الجديدة في قطاع التعليم بمحافظة أسيوط، تنفيذ مدرسة التجاريين الرسمية للغات، في إبريل 2022، وتم إنشائها على مساحة 4387 مترًا بإجمالي 56 فصلًا دراسيًا بتكلفة تبلغ 13 مليونًا و884 ألف جنيه.