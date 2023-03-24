«حدث ليلا».. تفاصيل حريق مروع التهم مصنع مفروشات في العبور

شهدت ليلة، أمس الخميس، نشوب حريق مروع في أحد المصانع بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، حيث تم الدفع بـ 18 سيارة إطفاء من جانب قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم السيطرة على الحريق.

وأوضحت المصادر أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو مصابين، ونجح رجال الحماية المدنية في الانتهاء من عمليات التبريد.

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، فور إخطارهما بحريق بأحد مصانع المفروشات والمراتب بالعبور إلى موقع الحريق الذي نشب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.

وتواجد في موقع حريق مصنع المراتب بالعبور كل من اللواء عمرو البيلي مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء سامح بسيم نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدينة، والعميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس سيد أمين نائب رئيس جهاز مدينة العبور.

- تفاصيل الواقعة



يذكر أن غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق مصنع المراتب العبور على مساحة 20 ألف متر مربع، وتم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء منها 12 سيارة من المحافظة و6 سيارات دعم من محافظة القاهرة، بالإضافة إلى 5 خزانات مياه كبيرة من المحافظة والإدارة العامة للحماية المدنية وبدعم من محافظتي القاهرة والشرقية.

ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق وتشكيل لجان من الجهات المختصة لفحص حريق مصنع المراتب العبور وتم إخطار جهات التحقيق لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة تعاملت بشكل سريع مع الحادث .