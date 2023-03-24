ثانى أيام رمضان.. سيولة مرورية فى «الدائرى والزراعى» ووسط القاهرة اليوم

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية مع بدء ثاني أيام رمضان، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

وشهد الطريق الدائري حالة من السيولة المرورية والطرق المؤدية إليه ومنه في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، دون أي معوقات مرورية، وخاصة في المطالع والمولات بطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

كما تشهد اليوم الجمعة مناطق الكورنيش من شبرا الخيمة مرورا بوسط القاهرة حتى حلوان والمعادن بالقاهرة، وأيضا في مناطق الوراق والكيت كات والعجوزة والدقيق حتى مناطق الجيزة والبحر الأعظم حالة من السيولة المرورية الشديدة.

وشهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي في الاتجاه القادم لمناطق السلام والحرفيين ومصر الجيدة وجوزيف تيتو وصلاح سلام ومدينة نصر والنزهة سيولة مرورية.

ويشهد اليوم الجمعة طريق الأوتوستراد والمحاور المؤدية منه، وإليه حالة من السيولة المرورية، وأيضًا طريق مصر السويس الصحراوي وطريق السخنة.

- سيولة مرورية في ميدان الجيزة والمنيب والبحر الأعظم

شهدت كافة طرق ومحاور الجيزة حالة من السيولة المرورية، في مناطق ميدان الجيزة والمنيب والبحر الأعظم والدائري.

واصل ضباط الإدارة العامة للمرور حملاتهم المكبرة على كافة الطرق والمحاور لضبط مخالفات تجاوز السرعات المقررة، للحد من الحوادث.