رئيس «تيك توك» يمثل أمام الكونجرس لتفادى حظر التطبيق

مثل الرئيس التنفيذي لتطبيق "تيك توك" شو شي تشو، أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته بعد تهديد بحظر التطبيق للاشتباه بعلاقات بين الشركة المالكة والحكومة الصينية.

وتعرض تشو على الفور لانتقادات شديدة من المشرعين الأميركيين، في جلسة الخميس، بما في ذلك دعوات لحظر التطبيق، وفق قناة الحرة الأمريكية.

وافتتحت النائبة رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب كايثي مكموريس رودجرز الجلسة بشنها هجوما لاذعا على التطبيق وقالت لتشو: "يجب حظر منصتك".

وأضافت أن "المستخدمين الأميركيين البالغ عددهم 150 مليونا لتطبيق تيك توك هم أميركيون يمكن للحزب الشيوعي الصيني جمع معلومات حساسة عنهم".

ومحاولا الدفاع عن التطبيق، أكد تشو على استقلال "تيك توك" عن الصين وتضخيم علاقاته مع الولايات المتحدة.

وقال الرجل السنغافوري البالغ 40 عاما إن "تيك توك نفسه غير متوفر في الصين، ومقرنا الرئيسي في لوس أنجلوس وسنغافورة، ولدينا اليوم سبعة آلاف موظف في الولايات المتحدة".

وأضاف: "ومع ذلك، نسمع مخاوف مهمة بشأن إمكانية وصول الأجانب غير المرغوب بهم إلى البيانات الأميركية والتلاعب المحتمل بنظام تيك توك في الولايات المتحدة".

وتابع تشو أن النهج الذي يعمل به "لا يرفض أو يقلل من أهمية أي من هذه المخاوف"، مشددا بالقول: "لقد حددناها وتعاملنا معها".

وواجه "تيك توك" اتهامات بأنه يشارك بيانات مستخدميه الأميركيين مع الحكومة الصينية وأن الشركة تتقاعس عن توفير حماية ملائمة للأطفال من الإيذاء.

ويتعرض التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية، لضغوط هائلة من دول غربية عدة مع مطالبة مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وفي مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة وكندا بحذف التطبيق من أجهزتهم.