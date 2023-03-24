الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع المراتب.. ويكشف تفاصيل الحادث

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع المراتب

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقع الحريق الذي نشب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور،  حيث كان موجودًا بموقع الحريق كل من اللواء عمرو البيلي مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء  نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء سامح بسيم نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدينة والعميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية  المدنية بالقليوبية، والمهندس سيد أمين نائب رئيس جهاز مدينة العبور  

وأكد محافظ القليوبية أن غرفه عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مصنع أقمشة على مساحة 20 ألف  متر مربع، وقد تم الدفع بـ 18 سيارة إطفاء  (12 سيارة من المحافظة و6 سيارات دعم من محافظة القاهرة)، بالإضافة إلى 5 خزانات مياه كبيرة من المحافظة والإدارة العامة للحماية المدنية  وبدعم من محافظتي القاهرة والشرقية.

ووجه "محافظ القليوبية" بالتنسيق وتشكيل لجان من الجهات المختصة، وقد تم إخطار النيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن الأجهزة  الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على منطقة كبيرة من المصنع وجارٍ الانتهاء من إخماد الحريق بالكامل. 

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بـ 15 سيارات إطفاء، و5 خزانات كبيرة وجري السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمصنع مراتب، بدائرة قسم العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أنه لا يوجد أي إصابات حتى الآن جراء الحريق وجري السيطرة عليه وجاري تقدير حجم الخسائر.

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