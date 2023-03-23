الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا تقوى على الحركة.. أمن الإسكندرية يساعد سيدة في نقلها للمستشفى

جريدة الدستور

فى استجابة فورية، نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في تقدم المساعدة لإحدى السيدات ونقلها إلي المستشفى نظراً لظروفها الصحية.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ("إحدى السيدات"، مقيمة بدائرة القسم)، التمست خلاله مساعدتها فى نقلها من الشقة محل سكنها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج لكونها مريضة ولا تقوى على الحركة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لمحل البلاغ، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وسرعة تلبية استغاثتها.

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