شيخ الأزهر: علينا مواجهة محاولات تشويه صورة المرأة في الإسلام

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن العداء للإسلام، يرجع إلى كونه الصخرة التي تتحطم عليها طموحات العالم الاستعماري الجديد أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ومحاولاته لفرض سيادته على الشعوب شرقًا وغربًا.

يجب التصدي للحملات التي تستهدف الكثيرين من شباب الغرب

وأضاف خلال حلقة برنامجه على قناة "الناس"، أنه بات من الواجب على المنتسبين للأزهر الشريف التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الكثيرين من شباب الغرب وتتركهم ضحايا مكرها وخبثها.

وتابع، أنه يجب لفت الأنظار إلى أنه إذا كان هناك مفتريات غربية تحاول تشويه صورة المرأة في الإسلام فهناك أيضًا محاولات افتراء أخرى على المرأة المسلمة مصدرها فقه لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته.

وأردف، أن أكبر ظنه أن شيئًا من تطبيقات الفقه مسئولة عن الصورة الشهواء التي تصور بها المرأة المسلمة في الغرب ونحن إذ ندافع عن المرأة المسلمة والشرقية فإننا نستمد أسلحتنا من شريعة الإسلام وما أقرته من حقوق إنسانية واجتماعية منذ قرون عدة ومن الفقه الحقيقي ونبعه الصافي من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بعيدًا عن الأخلاق التي غيرت هذ النبع.