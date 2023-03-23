الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مصنع بأكتوبر

عززت قوات الحماية المدنية بالجيزة انتشارها بموقع حريق مصنع مراتب بالسادس من أكتوبر، الخميس.

المعاينة الأولية بينت نشوب حريق بمخلفات بلاستيكية بمصنع "ميرلا تكستايل" بالمنطقة الصناعية الثانية، وتتواجد 4 سيارات إطفاء بمكان الحريق.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة قسم ثان أكتوبر.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران "تشوينات بلاستيك" بجزء ملاصق لسور المصنع، والعمل دون امتدادها إلى خط الإنتاج بالداخل، ولم يسفر الحريق عن مصابين.