الخميس 23 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومي المرأة» ينظم دورتين متخصصتين حول «المساواة بين الجنسين»

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظّم المجلس القومي للمرأة دورتين تدريبيتين متخصصتين حول "المساواة بين الجنسين"، استهدفتا العاملات بهما.

جاء ذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر واستمر على مدار 4 أيام.

وافتتحت الدورتين ايزيس حافظ، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، حيث استعرضت جهود وبرامج المجلس لتمكين المرأة بمختلف المجالات.

فيما استعرضت شيرويت إبراهيم، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس، أهداف المشروع، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

وألقت سماح حلمي خبيرة المشروع، الضوء علي المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل.

كما عرض محامو مكتب شكاوي المرأة بالمجلس مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة، وعرضت داليا سعفان استشارية التدريب والقيادة مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

كما ألقت خلود سليم خبيرة التدريب والثقافة المؤسسية محاضرتها عن مفهوم التقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء، واختتمت الدورتين التدريبيتين بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين.

الآثار المصرية التنمية في مصر التعاون الدولي المجلس القومي للمرأة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي دعم تهيئة بيئة عمل آمنة

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