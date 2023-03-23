بين الماضي والحاضر.. ملخص الحلقة 1 من مسلسل «الصفارة» لـ أحمد أمين

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل “الصفارة” للفنان أحمد أمين والذي يعرض فى رمضان 2023 وتدور أحداثه حول صفارة الملك توت والتى تتيح للأشخاص الرجوع للماضي والتحكم فى الحاضر.

فى الحلقة الأولى بدأ أحمد أمين فى سرد قصته قائلًا: "قصتى بدأت من وأنا فى بطن أمى، والابن البكرى لوداد وجمال وماما كانت ناظرة مدرسة، وبالرغم إن بابا لم يكن طموح لكنه كان أعز أصحابي وأخى كان يرانى السند، ولكن ماما كانت دائمًا تلسعنا على ضهرنا، طموحى كبر معايا بعد ما تخرجت.. وكان لازم أحقق كل حاجة وبسرعة خاصة بعد وفاة بابا، وتخرجت من كلية السياحة لأنى أحب علم المصريات وبقيت مجرم سياحة".

تدور الحلقة الأولى من مسلسل الصفارة عن حلم أحمد أمين فى عمل برنامج عن السياحة بعنوان "سواح" وقد قام بعمل أبلكيشن له بإسم سواح، وفى الشركة التى يعمل فيها أحمد أمين (شفيق) يواجه بعض الصعوبات فى العمل حول سرقة فكرة مشروعه "سواح".

وخلال أحداث الحلقة الأولى يقع أحمد أمين فى حب "شيرين" والتى تقوم بدورها الفنانة آية سماحة، ويتحدث معها طوال الوقت بشكل كوميدى عن أنه يريد أن يكمل نصف دينه.

فى الحلقة الأولى من مسلسل الصفارة يتعرض (شفيق) أحمد أمين لليأس بسبب سرقة مشروعه "سواح" ويقرر بعد 6 أعوام أن يعمل مرشد سياحى، بالإضافة إلى أن حبيبته شيرين تركته وتزوجت من شخص آخر يدعى علاء.

وفى يوم من الأيام تعرف على سيدة فى سيوة تدعى "أم لبلوب" وحدثته عن صفارة الملك توت والتى من خلالها يستطيع أن يرجع بالزمن 3 دقائق للخلف ويغير ما يريد تغيره من حياته.

ويكمن سر الصفارة فى تغير الماضي ليعيش ما يتمناه فى الحاضر، ويحق لك اختيار 3 دقائق فقط من عمرك ولا يحق لك الاختيار مرة أخرى وحسبما قال الشيخ لبلوب لـ شفيق :" سر الصفارة لازم يفضل معاك أنت بس وأنت وشطارتك".

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.