خالد الصاوي: «مذكرات زوج» ملىء بالكوميديا

عبّر النجم خالد الصاوى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «مذكرات زوج» خلال موسم رمضان الحالى، واصفًا إياه بأنه تجربة مكتملة الأركان ومليئة بالتفاصيل المميزة.

وقال «الصاوى»، لـ«الدستور»، إن مسلسل «مذكرات زوج» يناقش مجموعة من التفاصيل الحياتية بشكل دقيق وملىء بالكوميديا، وهو ما جعل فريق العمل يستمتع كثيرًا خلال التصوير، خاصة أنه مكون من ١٥ حلقة فقط، وبالتالى كانت حلقاته ملائمة لقصته ما أفاده كثيرًا.

وعبّر عن سعادته بالتعاون مع طارق لطفى فى المسلسل، واصفًا إياه بأنه محب للفن ويقدر من حوله ويهتم كثيرًا بالدور الذى يقدمه، مضيفًا: «هذا أمر أسعدنى كثيرًا خلال التصوير، وأتمنى أن ينال المسلسل نجاحًا كبيرًا بين الجمهور».

مسلسل «مذكرات زوج» مكون من ١٥ حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، ويشارك فى بطولته كل من: طارق لطفى، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوى، وسارة الشامى، وعلى الطيب، وجيهان الشماشرجى، وحازم إيهاب، وفرح يوسف، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

ويكتب السيناريو والحوار للمسلسل محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادى، وهو إنتاج شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.