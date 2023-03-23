السكة الحديد: متابعة حالة القطارات بالوجهين البحرى والقبلى فى أول أيام رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن استقرار حركة القطارات بالوجهين البحري والقبلي وذلك خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث إن هناك غرفة طوارئ لمتابعة كل حركة القطارات، وذلك للتعامل الفوري مع أى عطل في حال حدوثه.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن هناك سعادة بين جمهور الركاب، وذلك بسبب امتداد مسير قطار تالجو الإسباني حتى أسوان، حيث إن اليوم هو اليوم الأول لامتداد مسيره بعد أن كان حتى الأقصر فقط.

وتابعت هيئة السكة الحديد، إن هناك متابعة لمسيرة القطارات بداية من خروجها من المحطة وصولًا إلى المحطة الأخرى، وذلك منعًا لوقوع أي مشاكل فنية داخل القطارات.