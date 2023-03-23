الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

برلمانى: تطبيق التوقيت الصيفى ليس اختراعًا مصريًا وتعمل به 74 دولة

سليمان وهدان
سليمان وهدان

قال سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إنه جرى إحالة مشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي للجنة مشتركة من الإدارة المحلية واللجنة التشريعية.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن “التوقيت الصيفي يتم تطبيقه في 74 دولة على مستوى العالم"، لافتًا إلى أنه "يتم تطبيق التوقيت الصيفي منذ 111 عاما، أي أنه ليس اختراعًا مصريًا خالصا".

وأوضح أن تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم التوقيت 60 دقيقة، يأتي ضمن خطة الترشيد في الاستهلاك، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي يمر بها العالم كله وليس مصر، من حيث ارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

ولفت إلى أن التوقيت الصيفي سيتم تطبيقه في أول خميس من شهر أبريل، وينتهي تطبيقه في أكتوبر، مما سيكون له مردود في توفير الطاقة والموازنة العامة للدولة.

التوقيت الصيفي نظام التوقيت الصيفي 74 دولة بالعالم تطبيق التوقيت الصيفي مصر

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